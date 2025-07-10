كتب- عمرو صالح:

قال محمود حامد، استشاري محصول العنب، إن جودة زراعة العنب تتوقف على التربة ومياه الري وطبيعة المكان من حيث الظروف المناخية.

وأضاف في برنامج "خط أخضر" للإعلامية فاطمة أنور على قناة "النهار"، أن "كل صنف يحتاج ظروف مناخية معينة، وبعدها نعمل على اختيار شتلة ذات جودة جيدة، لزراعتها، وبعدها يتم تحديد المستهدف سواء مستورد أو محلي".

وأوضح أن "اختيار العمالة المحترفة من أهم زراعة العناصر، ونظرا للأهمية الاقتصادية لهذا المحصول المهم والذي تصل مساحته إلى أكثر من 180 ألف فدان بمعدل إنتاج قارب نحو 1.8 مليون طن، كما أن صادرات مصر منه تخطت حوالي 181.1 ألف طن تقريبا لعام 2024 مقارنة بكمية صادرات 113 ألف طن لنفس المحصول لعام 2019 بمعدل زيادة قُدر بحوالي 60.5% تقريبا".

وأكد أن "التقلبات المناخية الشرسة تؤثر بشكل فوري على العنب، ومن الممكن أنة نشهد الـ4 فصول في شهر واحد، وأصبحت الأجواء غير نمطية".

وأوضح أن "درجات الحرارة المرتفعة تؤثر بصورة سلبية على العنب في سرعة التلوين، وأصبح عليه محاربة الطبيعة للوصول إلى أفصل إنتاجية".