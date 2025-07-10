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"باعوا ضمائرهم بثمنٍ بخس".. المفتي يستنكر زيارة أئمة أوروبيين للكيان الصهيوني

08:14 م الخميس 10 يوليه 2025

الدكتور نظير محمد عيّاد

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

استنكر الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، زيارة "أئمة مزعومين" لإسرائيل ولقاءهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مشددًا على أن هؤلاء ممَّن باعوا ضمائرهم بثمنٍ بخس.

وقال مفتي الجمهورية في بيان نشر على صفحة دار الإفتاء المصرية: راقبت -ببالغ الأسف- تلك الزيارة المنكرة التي قام بها مجموعة ممِّن يسوِّقون لأنفسهم على أنهم من رجال الدين، ممَّن باعوا ضمائرهم بثمنٍ بخس، وتوشَّحوا برداء الدين زورًا وبهتانًا، ليقفوا بين يدَي قادة الكيان الصهيوني، في مشهد شائن، يروِّجون فيه سلامًا زائفًا، وحوارًا ملطَّخًا بدماء الأبرياء، ليتحدثوا عن التعايش والحوار مع من لا يعرفون للتعايش فلسفةً ولا للحوار لغة.

وتابع: "ويرددوا هذه النغمات فوق ركام البيوت، وجثث الأطفال، وصرخات الأمهات في غزة التي تُباد لما يلامس عامين كاملين، دون أن يرفَّ لهم جفن. أيُّ حوارٍ هذا الذي يُدار على مائدة المحتل، وأيُّ تعايش هذا الذي يُبنى على أشلاء المظلومين؟!".

وواصل: "إنَّ ما تابعناه وتناقلته الكاميرات، ليس سوى استثمار سياسي رخيص، لعمائم مزيَّفة، تُستخدم لتجميل وجه كيانٍ دمويٍ غاصب؛ سعيًا لصناعة واجهة إسلامية مخادعة تخدم أهداف التطبيع وتُزيِّف الوعي".

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الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية إسرائيل إسحاق هرتسوغ زيارة أئمة أوروبيين للكيان الصهيوني
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