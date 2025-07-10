كتب- محمد أبو بكر:

أكدت وزارة السياحة والآثار أن الحريق الذي اندلع بفندق "سوفيتل الجزيرة" في القاهرة، صباح اليوم، كان محدودًا للغاية، وتمت السيطرة عليه في وقت وجيز دون تسجيل أي إصابات أو خسائر مادية.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن الحريق نشب نتيجة إلقاء سيجارة مشتعلة على مساحة من النجيلة الصناعية، ما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة في جزء صغير من الميزانين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مما تسبب في تصاعد دخان كثيف بالمكان.

وأضافت الوزارة أن فريق الإطفاء التابع للفندق تدخل على الفور وتمكن من إخماد النيران خلال سبع دقائق فقط من اندلاعها، مؤكدًا أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين النزلاء أو العاملين، ولم يحدث أي ضرر مادي في مباني الفندق أو محتوياته.

وشددت الوزارة على أن العمل يسير بصورة طبيعية داخل الفندق، ولم تتأثر سلامة النزلاء أو العاملين، مشيرة إلى حرصها الدائم على متابعة التزام المنشآت السياحية بتطبيق اشتراطات السلامة والحماية من الحريق وفقًا للمعايير المعتمدة من الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، قامت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالتواصل الفوري مع إدارة الفندق للتحقق من تفاصيل الواقعة، والاطمئنان على أوضاع التشغيل وصحة وسلامة النزلاء.

كما باشرت الجهات الأمنية المعنية، ممثلة في شرطة السياحة والآثار، وقسم شرطة قصر النيل، وإدارة تأمين الزمالك، معاينة موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابساته بدقة.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أنها تضع سلامة الزائرين والعاملين في مقدمة أولوياتها، وتواصل جهودها لضمان تقديم خدمات سياحية آمنة وعالية الجودة بجميع المنشآت السياحية والفندقية في مصر.