كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن "الفتيات اللاتي لقين مصرعهن على الطريق الإقليمي، يندرجون في قانون العمل تحت بند العمالة الموسمية، لأنهن يشتركون في جمع العنب بشكل موسمي".

وأضاف "خليفة"، في برنامج "خط أخضر" للإعلامية فاطمة أنور على قناة "النهار"، أن "العمالة الموسمية نوع من العمل المؤقت الذي يتكرر في مواسم محددة من السنة، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بظروف معينة مثل مواسم الحصاد، أو العطلات، أو الأنشطة التجارية التي تشهد ذروة في أوقات معينة".

وأوضح، أن "الفتيات غير منخرطين تحت أي نقابة، وهما عمالة موسمية يعملون 3 أشهر في السنة"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع".

وأكد أن "الرئيس السيسي وجه بوضع تعريف واضح لليومية في العمالة الموسمية والمجلس القومي للأجور جعل سعر الساعة بـ28 جنيهًا".

وناشد شعبان خليفة، وزير العمل، محمد جبران، بإصدار قرارات لحماية العمالة الموسمية، عن طريق صناديق حماية، أو تعديل قانون العمل عن طريق وضع بند واضح لحماية العمالة الموسمية.