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مدبولي ورئيس مجلس الدولة الصيني يوقعان عددًا من اتفاقيات التعاون

07:10 م الخميس 10 يوليو 2025

مدبولي ورئيس مجلس الدولة الصيني يوقعان عددًا من ات

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كتب- عمرو صالح:

وقع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، و"لى تشيانج"، رئيس مجلس الدولة الصيني اليوم الخميس، عددٍ من الوثائق التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.

وذلك بعد جلسة مباحثات موسّعة تم خلالها التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رئيس مجلس الدولة الصيني
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