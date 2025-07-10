مدبولي ورئيس مجلس الدولة الصيني يوقعان عددًا من ات

كتب- عمرو صالح:

وقع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، و"لى تشيانج"، رئيس مجلس الدولة الصيني اليوم الخميس، عددٍ من الوثائق التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.

وذلك بعد جلسة مباحثات موسّعة تم خلالها التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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