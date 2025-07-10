الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى ضد قناتي صدى البلد و CTV

كتب- عمرو صالح:

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على مدار يومي أمس واليوم، عددًا من الشكاوى ضد بعض القنوات الفضائية، وذلك في أعقاب القرارات التنظيمية التي اتخذها المجلس مؤخرًا لضبط المشهد الإعلامي.

وبحسب بيان المجلس، تضمنت الشكاوى، شكوى من كل من د.عبد الناصر طه، أستاذ الفنون المرئية بجامعة حلوان، ود.مها العطار، خبير طاقة دكتوراة في التربية الفنية، ضد برنامج "وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد.

كما قدم د.ارميا شفيق، طبيب بشري، ضد قناة "CTV" ووكيلها الإعلاني للقناة، بدعوى مخالفة شروط التعاقد الإعلاني.

وتم إحالة الشكاوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.

وأكد المجلس أنه بصدد دراسة هذه الشكاوى بعناية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية، بما يضمن استمرار العمل على تفعيل منظومة إعلامية منضبطة ومسئولة.