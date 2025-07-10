كتب- محمد أبو بكر:

تشهد عدة مناطق بمحافظة الجيزة أزمة متكررة بسبب انقطاع المياه لساعات طويلة يوميًا، ما أثار استياء عددًا كبيرًا من الأهالي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط مطالبات بالتحرك لوضع حد للمشكلة.

ورصد موقع مصراوي عددًا من شكاوى المواطنين في مختلف أحياء المحافظة، والذين أكدوا أن مشكلة انقطاع المياه أصبحت شبه يومية، وتؤثر بشكل مباشر على حياتهم.

وقال المواطن إبراهيم عبد الله محمد، من سكان امتداد شارع عبد الباري شراب المتفرع من شارع د. لاشين بمنطقة الكوم الأخضر فيصل: "المياه تنقطع من الساعة 1 ظهرًا وحتى 3 فجرًا كل يوم، وفي نفس الشارع توجد مناطق تتأثر بشكل أقل، لكن الأزمة مستمرة".

بينما أشار مواطن آخر من منطقة صفط اللبن – شارع الثلاجة المتفرع من شارع الطحاوي، إلى استمرار الانقطاع اليومي، مؤكدًا أن السكان يعانون من تدني مستوى الخدمة دون أي تدخل فعلي.

وفي منطقة شارع المنشيه فيصل، قال أحد الأهالي والذي فضل عدم ذكر اسمه: "المياه لا تصلنا إلا بعد الثالثة فجرًا.. في أطفال وناس كبيرة مش عارفين نعيش.

أما المواطن جرجس شنودة من شارع عبده حلمي خلف مدارس مينا بالطوابق فيصل، قال: "المياه بتقطع 20 ساعة في اليوم، وأحيانًا بتفضل مقطوعة لأكثر من يوم".

في حين أكد المواطن سيد علي من شارع حسن الليثي المتفرع من شارع الدكتور، أن الأزمة مستمرة منذ شهور دون حل، فيما أشار مواطن آخر من شارع الشهيد أحمد حمدي بالطوابق أمام مدرسة الطائف، إلى أن الانقطاع يومي من الظهر وحتى الفجر، منذ أكثر من عام.

وأضاف: "لا بنعرف نطبخ ولا نستحمى".

وطالب المواطنون، مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالتدخل السريع لحل المشكلة وتوضيح أسباب الانقطاع المتكرر، وتوفير جدول واضح للانقطاعات إن لزم الأمر.

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