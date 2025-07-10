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بالصور.. وفد من الجبهة الوطنية يزور أهالي ضحايا الحادث الإقليمي

06:16 م الخميس 10 يوليه 2025
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    وفد من الجبهة الوطنية يزور أهالي ضحايا الحادث الإقليمي (5)
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    وفد من الجبهة الوطنية يزور أهالي ضحايا الحادث الإقليمي (2)
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    وفد من الجبهة الوطنية يزور أهالي ضحايا الحادث الإقليمي (3)
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    وفد من الجبهة الوطنية يزور أهالي ضحايا الحادث الإقليمي (4)
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كتب- عمرو صالح:

أجرى وفد من حزب الجبهة الوطنية، أهالي ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي راح ضحيته 18 فتاة في إحدى قرى المنوفية، وذلك للاطمئنان على الأسر وتذليل كل الصعاب التي قد تواجههم، ودعمهم اجتماعيا وإنسانيا في تخطي الآثار النفسية التي لحقت بهم جراء فقدان الضحايا.

وقال أمين الحزب بالمنوفية، في كلمة موجهة لأسر الضحايا إن حزب الجبهة الوطنية، نشاطر الأهالي في مصابهم ندعو الله ان يلهمهم الصبر والسلوان ومؤكدا أن تواصل الحزب هو واجب إنساني ووطني.

وترأس الوفد النائب أحمد حجازي أمين الحزب بالمنوفية، وشارك فيها كل من اللواء د. مصطفى شحاتة، شيرين فتحي أمين مساعد أمانة الحماية الاجتماعية بالأمانة المركزية، ومحمد موسى مرشح الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، وعبد الحفيظ نصير أمين مساعد أمانة المنوفية، في حضور عمدة القرية وبعض قياداتها.

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حزب الجبهة الوطنية ضحايا حادث الطريق الإقليمي المنوفية انتخابات مجلس الشيوخ
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