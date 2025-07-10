كتب- محمد سامي:

حصل "مصراوي"، على القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد فحص الطعون والتأكد من استيفاء الشروط القانونية.

وتضم القائمة الوطنية 12 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب، وضمت القوائم عددًا من المرشحين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية، من بينهم "مستقبل وطن" و"حماة الوطن" و"الجبهة الوطنية" و"المصري الديمقراطي" و"العدل" و"الوفد" و"التجمع" و"المؤتمر" و"الإصلاح والتنمية".

وجاءت القائمة، كما يلي:

محافظة القاهرة

- أكمل فاروق محمد: مستقبل وطن

- محمد المرشدي: مستقبل وطن

- محمد منظور: مستقبل وطن

- أيمن محمد حامد شريف: مستقبل وطن

- ناجح جلال: مستقبل وطن

- مصطفى الشبراوي: مستقبل وطن

- هيثم الشيخ: حماة الوطن

- هالة محمود كمال: حماة الوطن

- ياسر السيد عبد المقصود: الجبهة الوطنية

- يوستينا رامي: الجبهة الوطنية

- باسم كامل: المصري الديمقراطي

محافظة القليوبية

- محمد نبيل: مستقبل وطن

- صلاح محمد فتح الله: مستقبل وطن

- ولاء هيرماث رضوان: الشعب الجمهوري

- حسين يوسف أحمد رزق: حماة الوطن

- خالد راشد: المصري الديمقراطي

- رانيا عز الدين إبراهيم: الإصلاح والتنمية

محافظة الدقهلية

- حسين عبد الله عبد العال: مستقبل وطن

- أيمن محمد مأمون الهواري: مستقبل وطن

- نور الدين مصطفى: الشعب الجمهوري

- بسمة محمد سمير هنداوي: حماة وطن

- هيثم محمد علي العوضي: الجبهة الوطنية

- محمد طه عبد الحفيظ: المصري الديمقراطي

- أمين عبد المؤمن النقاش: التجمع

محافظة المنوفية

- محمود فريد شرارة: مستقبل وطن

- سارة رمزي: مستقبل وطن

- شبل محمد عبد الغني: حماة وطن

- سامح محمد أنور: الإصلاح والتنمية

محافظة الغربية

- حسام الدسوقي حسين الخولي: مستقبل وطن

- محمد كمال الدين مرعي: مستقبل وطن

- أحمد يحيى عبد السلام: حماة الوطن

- عادل مأمون إسماعيل عثمان: الجبهة الوطنية

- حازم الجندي: الوفد

محافظة كفر الشيخ

- عز الدين حسن عبد الله جودة: مستقبل وطن

- عبد السميع عبد القادر يوسف أحمد: مستقبل وطن

- السعيد أحمد عبد المقصود: المؤتمر

- محمد عبد الرحمن الشهاوي: حماة الوطن

محافظة الجيزة

- أحمد إحسان دياب: مستقبل وطن

- عصام هلال: مستقبل وطن

- إيفا ماهر نصيف: مستقبل وطن

- أحمد محمد محمود عيد: حماة الوطن

- شيرين صبري رزق عفيفي: حماة الوطن

- أحمد سمير الحماصي: الجبهة الوطنية

- حسام سعيد عبد الفتاح: الجبهة الوطنية

- إسماعيل الشرقاوي: حزب العدل

- طارق السيد: حزب الوفد

محافظة الفيوم

- عبد القادر الجارحي: مستقبل وطن

- عبد التواب الخشاب: مستقبل وطن

- صالح محمود: حماة الوطن

محافظة بني سويف

- نادر يوسف: مستقبل وطن

- عبد الوهاب جعفر: حماة وطن

- أحمد أبو هشيمة: الشعب الجمهوري

محافظة المنيا

- نصر عبد الرحمن: مستقبل وطن

- موريس غطاس: مستقبل وطن

- أحمد محمد فريد: مستقبل وطن

- محمد صلاح البدري: الجبهة الوطنية

- الحسيني مصطفى: الإصلاح والتنمية

- نيفين فارس: حزب العدل

محافظة أسيوط

- علي محمد عبد الرحمن: مستقبل وطن

- هند جوزيف: مستقبل وطن

- أحمد محمد أحمد: حماة الوطن

- السيد عبد الصبور: إرادة جيل

محافظة الوادي الجديد: أحمد أيوب - مستقبل وطن

محافظة سوهاج

- أحمد حلمي الشريف: مستقبل وطن

- غادة محمود الضبع: مستقبل وطن

- هاني حليم شحاتة: حماة الوطن

- أحمد مصطفى محمد عدلي: الجبهة الوطنية

- أحمد عبد الإله محمود أحمد: المصري الديمقراطي الاجتماعي

محافظة قنا

- نان نصر: مستقبل وطن

- وفاء محمد رشاد خلف: الجبهة الوطنية

- أحمد سيد أحمد عبد اللطيف: حزب العدل

محافظة الأقصر: محمود النوبي عامر محمد - حماة الوطن.

محافظة أسوان: مصطفى جابر - مستقبل وطن

محافظة البحر الأحمر: عبد الله حسن علي أمين - مستقبل وطن

محافظة الشرقية

- علي محمد أحمد علي حسن: مستقبل وطن

- زينب محمد فهيم معوض: مستقبل وطن

- محمد سليمان نوح مصطفى: حماة الوطن

- جلال عبد الله عبد العزيز: الجبهة الوطنية

- إيهاب وهبة لبيب: الشعب الجمهوري

- أميرة صابر السيد محمد قنديل: المصري الديمقراطي الاجتماعي

محافظة دمياط: علي السيد كيوان - مستقبل وطن

محافظة بورسعيد: محمد إبراهيم السيد سلامة - حماة الوطن

محافظة الإسماعيلية

- حماد موسى حماد موسى: مستقبل وطن

- داليا سعد يوسف أحمد: الجبهة الوطنية

محافظة السويس: إبراهيم أحمد محمد عبد الله - مستقبل وطن

محافظة شمال سيناء: فايز إبراهيم محمد أحمد - الجبهة الوطنية

محافظة جنوب سيناء: صلاح ربيع عواد حسين - حماة الوطن

محافظة الإسكندرية

- السيد إبراهيم محمد عوض الله جمعة : مستقبل وطن

- محمد محمود محمد حمزة: مستقبل وطن

- وائل طارق محمد محمد إسماعيل: مستقبل وطن

- سوزي سمير مرسيب توفيق: مستقبل وطن

- أحمد شعبان حسين السيد: حزب التجمع

- حنان وجدي عبد المنعم عبد التواب خالد: الحرية المصري

محافظة البحيرة

- محمد أشرف محمود حلمي الصيرفي: مستقبل وطن

- سمير السيد أحمد قاسم: مستقبل وطن

- هبة مكرم شاروبين: مستقبل وطن

- محمود محمد صلاح محمود سعد: حماة الوطن

- محمد السيد ثابت محمد: إصلاح وتنمية

- محمد فتح الله عبد السلام جامع: حزب العدل

محافظة مطروح

- أحمد جمعة بدر نوح - الشعب الجمهوري

اقرأ أيضًا:

مصر تلغي تمييزا للعرب وتقرر معاملتهم كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية

وزارة الصحة تُطلق تطويرًا شاملًا للخط الساخن "105".. ما تفاصيله؟

أسعار رحلات الخطوط السعودية حتى يناير 2026.. قبل بدء أولى رحلات العمرة

شروط وامتحانات ورابط.. تفاصيل التقديم بالمعاهد الفنية للتمريض لـ"المستشفيات التعليمية"