"يمامة" يقرر العدول عن طرح الثقة في نفسه كرئيسًا لحزب الوفد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر حزب الوفد بيانًا، أكد فيه أ ن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، قرر العدول عن طرح الثقة في نفسه.

وأضح البيان، أن رئيس الحزب أكد على العدول عن قوله في جلسة الهيئة العليا للوفد أمس الأربعاء، بطرح الثقة في نفسه وما يترتب على ذلك من أثار.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد، قد وافقت على الطلب المُقدم من الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، بشأن طرح الثقة في نفسه، في خطوة غير معتادة داخل الأروقة السياسية للحزب العريق.

وقررت الهيئة العليا، وفقًا لما أُعلن عبر الصفحة الرسمية للحزب، الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة الموافق 25 يوليو الجاري، لمناقشة الطلب المقدم من رئيس الحزب وسُبل اتخاذ القرار المناسب بشأنه، بما يتوافق مع لائحة الحزب الداخلية.