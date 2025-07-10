كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الهوية البصرية على مستوى المحافظات، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

يأتي الاجتماع تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بناءً على توجيهات القيادة السياسية، بشأن تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتطبيق مقترح إنشاء هوية بصرية متكاملة للمحافظات، تهدف إلى ترسيخ الانتماء الوطني وتعزيز الوعي الثقافي بين المواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، شددت الوزيرة، على أهمية مشروع "الهوية البصرية"، باعتباره أحد المشروعات القومية الرامية إلى إبراز الخصوصية الثقافية والحضارية والتاريخية لكل محافظة، من خلال تطوير عناصر التصميم البصري المتكاملة بما يشمل المعالم والمداخل واللافتات والإعلانات.

وأشارت إلى أن المشروع يسعى لتقديم تجربة تعريفية متكاملة بالمحافظات المصرية، تعكس شخصيتها الثقافية والمعمارية، وتسهم في الترويج السياحي على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية وضع معايير واضحة ومحددة للهوية البصرية بكل محافظة، بما يضمن خضوع مشروعات الخطة الاستثمارية داخل المحافظة لهذه المنظومة، ويسهم في تشكيل ملامح حضارية تتسق مع الاتجاهات المعمارية الحديثة وتُبرز أصالة وثراء التراث المصري.

وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدور محوري في تنفيذ مشروع الهوية البصرية، مشيرة إلى اعتماد المنهجية الرسمية للمشروع من جانب مجلس الوزراء، تمهيدًا لتطبيقها في جميع المحافظات.

وأضافت أن الوزارة أعدّت دليلًا إرشاديًا خاصًا بالهوية البصرية، بالتنسيق مع الجامعات والجهات المختصة، ليكون مرجعًا موحدًا تلتزم به وحدات الإدارة المحلية في أعمال تطوير الميادين والشوارع والمرافق العامة.

وخلال الاجتماع، ناقشت الوزيرة أهمية وضع تصور كامل لمداخل المدن، يعكس هوية المحافظات وتاريخها المميز، كما استمعت إلى عدد من المقترحات والنماذج الأولية المُعدة ضمن المشروع، والتي تضمنت تصميمات أولية للوجو والشعارات، والإعلانات، والمعالم البصرية، ومداخل المدن، والميادين، بهدف صياغة هوية بصرية متكاملة تعبر عن الطابع الثقافي والتراثي والسياحي لكل محافظة على حدة.

كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه في إطار إعداد أدلة الهوية البصرية، حيث تم الانتهاء من 22 دليلًا إرشاديًا حتى الآن، مع استمرار العمل على استكمال الأدلة الخاصة بباقي المحافظات.

كما تم عرض قائمة المشروعات الاسترشادية ذات الأولوية والمقرر تنفيذها خلال العام المالي 2025–2026، والتي تعكس هوية المحافظات المختلفة، إضافة إلى مناقشة آليات تنفيذ الاجتماعات التعريفية مع المسؤولين بالإدارات المحلية لزيادة الوعي بأهمية المشروع.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بتنظيم برنامج تدريبي موسع بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر ومشروع الدعم الفني للوزارة، ويستهدف مسؤولي ومهندسي إعداد وتنفيذ الهوية البصرية على مستوى المحافظات، بهدف تعزيز مهاراتهم الفنية والتطبيقية، ورفع كفاءتهم في تنفيذ المشروع بطريقة احترافية تتماشى مع أهداف الدولة في تحسين الصورة البصرية للمجتمعات المحلية.

شارك في الاجتماع، الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، واللواء محمد الحسيني، مساعد الوزيرة لشئون التنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والمهندس علاء عبد الفتاح، مساعد الوزيرة للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التنمية الاستراتيجية، والدكتورة نجلاء العادلي، رئيس قطاع الإدارة المركزية للتنمية المحلية والمشرف على التعاون الدولي، والدكتور محمد عفيفي، مدير مشروع الدعم الفني للوزارة، والدكتورة شيماء شرف، مهندس بمشروع الدعم الفني.

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