كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، ورؤساء شركات توزيع الكهرباء، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وعلى رأسها قيام وزارة الإنتاج الحربي بتدبير احتياجات وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة من الخامات والمستلزمات، عبر "قطاع التدبير الموحد" التابع للإنتاج الحربي، بما يضمن الجودة والأسعار التنافسية.

وأكد المهندس محمد صلاح، أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توحيد عمليات التدبير الحكومي، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربي استطاعت من خلال قطاع التدبير الموحد توفير العديد من المتطلبات الصناعية والتكنولوجية بجودة عالية وتكلفة مناسبة.

وأوضح أن إنشاء هذا القطاع جاء لتحقيق حوكمة كاملة في عمليات الشراء، من خلال تسجيل الشركات الموردة وفقًا لتخصصاتها، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تتيح تجميع احتياجات الجهات المختلفة من المنتجات المتشابهة، ووضع المواصفات الفنية القياسية، ومتابعة التوقيتات المناسبة للشراء وفقًا لحركة البورصات العالمية، بما يتيح التفاوض للحصول على أفضل الأسعار.

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن التعاون مع وزارة الكهرباء عبر هذا القطاع سيُسهم في توفير المستلزمات والمشتريات المطلوبة لكافة شركات ووحدات الوزارة، إلى جانب دعم جهود باقي الجهات الحكومية في تدبير احتياجاتها وفق أعلى المواصفات الفنية.

وأضاف أن الوزارة، من خلال إمكاناتها الصناعية والتكنولوجية والكوادر البشرية المؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات متنوعة في مجالات متعددة، ما يعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الدولة التنموية.

ولفت الوزير إلى أن الإنتاج الحربي تمتلك منظومة متكاملة تضم خمس محاور رئيسية: صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، وتدريب، من خلال 19 كيانًا منها 15 شركة صناعية، وشركات متخصصة في الصيانة ونظم المعلومات والتكنولوجيا والإنشاءات، بالإضافة إلى مركز للتميز العلمي وقطاع متخصص في التدريب، وهو ما يجعلها عنصرًا فاعلًا في المنظومة الصناعية الوطنية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدور وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها أحد الأذرع الصناعية الأساسية للدولة، لما تمتلكه من قدرات إنتاجية يتم توظيفها لخدمة المشروعات القومية والتنموية، مشيرًا إلى أهمية تعميق التعاون بين الوزارتين، خاصة في ما يخص تدبير احتياجات قطاع الكهرباء وشركاته من مستلزمات تشغيل وإنتاج، بما يعزز من الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "عصمت"، أن اللقاء يأتي ضمن خطة وزارة الكهرباء للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق منتج نهائي بجودة عالمية وبأسعار مقبولة، موضحًا أن الاستفادة من خبرات وزارة الإنتاج الحربي في التصنيع المتقدم والتكنولوجيا سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي.

وشدد وزير الكهرباء، على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي، لا سيما في ظل التوجه نحو استخدام أحدث الأساليب التقنية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، وتسهيل عمليات الإنتاج والتشغيل، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الشبكات وجودة الخدمة المقدمة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزيران على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في عدة مجالات، أبرزها التوسع في تطبيق آليات التدبير الموحد، إلى جانب الاستفادة من إمكانات شركات الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات وزارة الكهرباء الكبرى، خاصة تلك التي تحتاج إلى حلول صناعية دقيقة وتكنولوجيا متقدمة، مؤكدين أن هذا التعاون سيكون ركيزة لتوطين صناعات جديدة تخدم المصالح المشتركة وتسهم في تحقيق الجدول الزمني للمشروعات بأعلى جودة.

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