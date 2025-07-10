الكهرباء تنفي حدوث أي حرائق بمحطات المحولات على مستوى الجمهورية

كتب- محمد صلاح:

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن ما حدث صباح اليوم في منطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة، كان احتراقًا لكشك يغذي 3 شوارع معروف باسم "وسط البلد" قدرة 1 ميجا، أسفل إحدى البنايات بالمنطقة، ولم يسفر عن أضرار ولم يتم استدعاء سيارات الإسعاف، وتم تأمين التغذية الكهربائية للمنازل التي كان يغذيها الكشك على الفور بواسطة ماكينات الطوارئ المتنقلة.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام، ضرورة تحري الدقة، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها في ظل انتشار مواد إعلامية مغلوطة وغير صحيحة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

مصر تلغي تمييزا للعرب وتقرر معاملتهم كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية

وزارة الصحة تُطلق تطويرًا شاملًا للخط الساخن "105".. ما تفاصيله؟

أسعار رحلات الخطوط السعودية حتى يناير 2026.. قبل بدء أولى رحلات العمرة