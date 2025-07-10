إعلان

تحذير من عبوات مغشوشة لبخاخ الأنف "أوتريفين"

04:16 م الخميس 10 يوليه 2025

هيئة الدواء المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا جديدًا للتحذير من وجود عبوات مغشوشة من بخاخ الأنف "أوتريفين" في الأسواق.

وحذرت الهيئة في منشور حمل رقم 38 لسنة 2025، من التشغيلة رقم "TX7F" من مستحضر OTRIVIN ADULTS NASAL DROPS Solution 0.1% من إنتاج شركة GSK.

وأوضحت الهيئة أن هذا التحذير جاء بناءً على إفادة من الشركة بوجود عبوات غير أصلية ومُقلدة من هذا الصنف.

يُستخدم مستحضر "أوتريفين" لعلاج انسداد الأنف وتخفيف أعراض نزلات البرد والحساسية، ويُصرف دون وصفة طبية، ما يجعله من الأدوية واسعة الاستخدام.

تحذير جديد

اقرأ أيضًا:

مصر تلغي تمييزا للعرب وتقرر معاملتهم كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية

وزارة الصحة تُطلق تطويرًا شاملًا للخط الساخن "105".. ما تفاصيله؟

أسعار رحلات الخطوط السعودية حتى يناير 2026.. قبل بدء أولى رحلات العمرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الدواء المصرية عبوات مغشوشة لبخاخ الأنف أوتريفين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز