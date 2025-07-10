تحذير من عبوات مغشوشة لبخاخ الأنف "أوتريفين"

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا جديدًا للتحذير من وجود عبوات مغشوشة من بخاخ الأنف "أوتريفين" في الأسواق.

وحذرت الهيئة في منشور حمل رقم 38 لسنة 2025، من التشغيلة رقم "TX7F" من مستحضر OTRIVIN ADULTS NASAL DROPS Solution 0.1% من إنتاج شركة GSK.

وأوضحت الهيئة أن هذا التحذير جاء بناءً على إفادة من الشركة بوجود عبوات غير أصلية ومُقلدة من هذا الصنف.

يُستخدم مستحضر "أوتريفين" لعلاج انسداد الأنف وتخفيف أعراض نزلات البرد والحساسية، ويُصرف دون وصفة طبية، ما يجعله من الأدوية واسعة الاستخدام.

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