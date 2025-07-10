انتخابات الشيوخ 2025.. ننشر أسماء مرشحي "حماة الوطن" ضمن القائمة الوطنية

كتب- محمد سامي:

حصل مصراوي على القائمة الكاملة لأسماء مرشحي حزب حماة الوطن ضمن القائمة الوطنية الموحدة التي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك ضمن تحالف يشتمل على عدد من الأحزاب السياسية.

ضمت قائمة الحزب، 19 مرشحًا موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، على النحو التالي:

- القاهرة: هيثم الشيخ - هالة محمود كمال

- القليوبية: حسين يوسف أحمد رزق

- الدقهلية: بسمة محمد سمير هنداوي

- المنوفية: شبل محمد عبد الغني

- الغربية: أحمد يحيى عبد السلام

- كفر الشيخ: محمد عبد الرحمن الشهاوي

- الجيزة: أحمد محمد محمود عيد - شيرين صبري رزق عفيفي

- الفيوم: صالح محمود

- بني سويف: عبد الوهاب جعفر

- أسيوط: أحمد محمد أحمد

- سوهاج: هاني حليم شحاتة

- الأقصر: محمود النوبي عامر محمد

- البحر الأحمر: عبد الله حسن علي أمين

- الشرقية: محمد سليمان نوح مصطفى

- بورسعيد: محمد إبراهيم السيد سلامة

- جنوب سيناء: صلاح ربيع عواد حسين

الأسكندرية :- سوزي سمير مرسيب توفيق

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة تُطلق تطويرًا شاملًا للخط الساخن "105".. ما تفاصيله؟

أسعار رحلات الخطوط السعودية حتى يناير 2026.. قبل بدء أولى رحلات العمرة

شروط وامتحانات ورابط.. تفاصيل التقديم بالمعاهد الفنية للتمريض لـ"المستشفيات التعليمية"