انتخابات الشيوخ 2025.. ننشر أسماء مرشحي مستقبل وطن ضمن القائمة الوطنية

كتب- محمد سامي:

حصل مصراوي على القائمة الكاملة لأسماء مرشحي حزب مستقبل وطن ضمن القائمة الوطنية الموحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ضمّت القائمة 44 مرشحًا، موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، حيث جاءت الأسماء على النحو التالي:

محافظة القاهرة

- أكمل فاروق محمد

- محمد المرشدي

- محمد منظور

- أيمن محمد حامد شريف

- ناجح جلال

- مصطفى الشبراوي

محافظة القليوبية

- محمد نبيل

- صلاح محمد فتح الله

محافظة الدقهلية

- حسين عبد الله عبد العال

- أيمن محمد مأمون الهواري

محافظة المنوفية

- محمود فريد شرارة

- سارة رمزي

محافظة الغربية

- حسام الدسوقي حسين الخولي

- محمد كمال الدين مرعي

محافظة كفر الشيخ

- عز الدين حسن عبد الله جودة

- عبد السميع عبد القادر يوسف أحمد

محافظة الجيزة

- أحمد إحسان دياب

- عصام هلال

- إيفا ماهر نصيف

محافظة الفيوم

- عبد القادر الجارحي

- عبد التواب الخشاب

محافظة بني سويف

- نادر يوسف

محافظة المنيا

- نصر عبد الرحمن

- موريس غطاس

- الدين أحمد محمد فريد

محافظة أسيوط

- علي محمد عبد الرحمن

- هند جوزيف

محافظة الوادي الجديد

- أحمد أيوب

محافظة سوهاج

- أحمد حلمي الشريف

- غادة محمود الضبع

محافظة قنا

- نان نصر

محافظة أسوان

- مصطفى جابر

محافظة البحر الأحمر

- عبد الله حسن علي أمين

محافظة الشرقية

- علي محمد أحمد علي حسن

- زينب محمد فهيم معوض

محافظة دمياط

- علي السيد كيوان

محافظة الإسماعيلية

- حماد موسى حماد موسى

محافظة السويس

- إبراهيم أحمد محمد عبد الله

محافظة الإسكندرية

- السيد إبراهيم محمد عوض الله جمعة

- محمد محمود محمد حمزة

- وائل طارق محمد محمد إسماعيل

محافظة البحيرة

- محمد أشرف محمود حلمي الصيرفي

- سمير السيد أحمد قاسم

- هبة مكرم شاروبين

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