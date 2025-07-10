نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. رابط الاستعلام وآخر الإجراءات

كتب- أحمد الجندي:

يعيش طلاب وطالبات التعليم الفني بمختلف المحافظات حالة من الترقب والقلق، انتظارًا للإعلان الرسمي عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025، والتي تشمل الشعب الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، سواء بنظام الثلاث سنوات، أو الخمس سنوات، وكذلك التعليم المهني والتعليم التكنولوجي التطبيقي والتعليم المزدوج.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ما زالت جارية داخل الكنترولات المخصصة بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن عمليات التصحيح تمر بعدة مراحل دقيقة تشمل المراجعة وتجميع الدرجات ورصدها بدقة، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب وعدم حدوث أي أخطاء في النتيجة النهائية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

شددت الوزارة، على أن النتيجة ستكون متاحة مجانًا فور اعتمادها رسميًا، دون الحاجة لأي رسوم أو اشتراكات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنتائج التعليم الفني.

ومن المقرر أن يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجتهم برقم الجلوس فقط، من خلال الدخول إلى الموقع التالي بعد الإعلان الرسمي:

https://nategafany.emis.gov.eg

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