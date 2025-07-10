"الكهرباء" و"الإسكان" تبحثان دعم مشروعات الطاقة المتجددة والمدن الخضراء

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لبحث خطة العمل المشترك بين الوزارتين، ومناقشة آليات التعاون لتطوير البنية التحتية الكهربائية بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، على رأسهم المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان للشئون الاستراتيجية، والمهندس محمد هشام درويش، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات، بالإضافة إلى المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من مسئولي العمل التنفيذي بالوزارتين.

واستعرض الاجتماع أوجه التعاون في تنفيذ مشروعات شبكات ومحطات الكهرباء، ومراجعة الأعمال والإشراف على التنفيذ من قبل الشركات التابعة للكهرباء في النطاق الجغرافي لكل مشروع.

كما تناول الاجتماع آخر مستجدات تنفيذ المشروعات المشتركة، وخطة وزارة الكهرباء لتولي أعمال التشغيل والصيانة لشبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، ناقش الوزيران، خطة التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، واستغلال أسطح المباني الحكومية في توليد الطاقة النظيفة، إلى جانب مقترحات تخصيص مساحات داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات الكهرباء.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة إجراءات نقل أصول محطات المحولات التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية، والتنسيق بشأن القدرات الكهربائية المتاحة ببعض المناطق، والتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود عصمت، أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء من أولويات وزارة الكهرباء، مشددًا على أهمية توفير الكهرباء بجودة واستمرارية لكافة الاستخدامات، سواء السكنية أو الخدمية أو الإنتاجية.

كما أشار إلى المشروع الجاري بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة لاستخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيدًا بمبادرة وزارة الإسكان في ضم مشروعاتها لهذا التوجه في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتحول الطاقي.

وأوضح وزير الكهرباء أن الكهرباء تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات والتوسع في العمران والصناعة والزراعة، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجال الطاقات النظيفة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ إجراءات تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة للطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى المشروعات الجارية لتقوية الشبكة القومية للكهرباء وتطوير محطات المحولات وزيادة سعات الخطوط على مختلف الجهود، من أجل استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.

من جانبه، أعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن تقديره للتعاون القائم بين وزارتي الإسكان والكهرباء، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في إنجاح المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجال توفير الطاقة الكهربائية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمجمعات السكنية، وغيرها من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان في المدن الجديدة.

وأشار "الشربيني" إلى أن وزارة الإسكان تتبنى حاليًا استراتيجية "البناء الأخضر"، والتي تعتمد على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، من خلال الاعتماد على مواد بناء صديقة للبيئة، واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الحديثة.

وشدد الوزيران، في ختام الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، لضمان إنجاز المشروعات بكفاءة، وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات القومية والتنموية، بما يدعم رؤية الدولة المصرية نحو مستقبل مستدام قائم على الطاقة النظيفة والابتكار في البنية التحتية.

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