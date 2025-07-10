متحدث الوزراء: حريق سنترال رمسيس لم يقطع الخدمة وتم تفعيل الخطة البديلة فورًا

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية استثمرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية في تطوير وتحديث منظومة الاتصالات، مما ساهم في تعزيز كفاءتها وقدرتها على مواجهة الطوارئ.

وقال "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن أحد أهم مكونات هذه المنظومة هو شبكة السنترالات، مشيرًا إلى أنه فور اندلاع حريق في سنترال رمسيس، تم تفعيل "الخطة ب" كإجراء طارئ لنقل البيانات جزئيًا إلى عدد من السنترالات البديلة.

وأوضح أن استمرار الحريق دفع الفرق الفنية إلى الاعتماد الكلي على السنترالات الأخرى لضمان استمرارية الخدمة، مؤكدًا أن "هذه العملية تقنية بحتة وتتطلب عددًا من الخطوات الفنية، وهو ما أدى إلى استغراق بعض الوقت".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن شبكة الاتصالات في مصر متكاملة وقوية، وأن الأهم في مثل هذه الظروف هو الحفاظ على التواصل مع العالم الخارجي دون انقطاع، مؤكدًا: "رغم حدوث بعض التأثر بسبب الحريق، إلا أن الخدمة لم تنقطع تمامًا، وهو ما يعكس فعالية المنظومة وقدرتها على التعامل مع الأزمات".

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