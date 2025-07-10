اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز

كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن اعتماد القواعد التنفيذية المنظمة لقرار الترقية رقم (212) لسنة 2025، بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، للموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة حتى 30 يونيو 2025.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحفيز العاملين بالجهاز الإداري وتحقيق العدالة الوظيفية، مشيرًا إلى أن الترقية تمثل تقديرًا للجهود المبذولة، ودعمًا لبيئة عمل قائمة على الكفاءة وليس الأقدمية فقط.

وتشمل الفئات المستفيدة: الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يخضع العاملون بها للقانون كتشريع عام، المحامين بالإدارات القانونية، أعضاء المهن الطبية العاملين بجهات تابعة لوزارة الصحة والسكان ممن لا يخضعون لقوانين أو لوائح خاصة.

شروط الترقية:

استيفاء المدة البينية المقررة.

استيفاء شروط شغل الوظيفة الأعلى.

ألا يكون الموظف معارًا أو في إجازة بدون أجر (باستثناء إجازتي رعاية الطفل والإجازة المرضية).

ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو قد وقع عليه جزاء لم يُمحَ بعد.

التنفيذ والحافز المالي:

تبدأ إصدار قرارات الترقية بعد مراجعة واعتماد لجنة الموارد البشرية بالجهات المختلفة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

يُمنح حافز مالي إضافي للموظفين الذين مضت ثلاث سنوات على شغلهم للمستوى الوظيفي ذاته، يُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفق جهة العمل.

التزامات الجهات الحكومية:

ألزم الجهاز كافة الجهات الإدارية بحصر المستحقين للترقية، وإرسال البيانات والمستندات كاملة في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2025، لضمان سرعة تطبيق القرار دون تأخير.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن الترقية ليست إجراءً روتينيًا، بل رسالة تقدير واضحة للمجتهدين، ودعا إلى الالتزام الكامل بالقواعد والإجراءات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويخدم الصالح العام.

اقرأ أيضًا:

أسعار رحلات الخطوط السعودية حتى يناير 2026.. قبل بدء أولى رحلات العمرة

ارتفاع الرطوبة واضطراب الملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

رئيس هيئة الدواء: مصر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز دوائي إقليمي