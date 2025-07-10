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تحذير من عبوات غير مطابقة لمحلول جلسات الغسيل الكلوي

12:23 م الخميس 10 يوليه 2025

هيئة الدواء المصرية

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كتب - أحمد جمعة:

حذّرت هيئة الدواء المصرية من عدة تشغيلات لمستحضر "H.D.S (1048)" من إنتاج شركة "النصر"، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقة هذه التشغيلات للمواصفات القياسية المُعتمدة من معامل الهيئة.

ومستحضر H.D.S (1048) هو محلول يستخدم في جلسات الغسيل الكلوي.

وأوضحت الهيئة أن التشغيلات المُحذر منها تحمل الأرقام: 251/48/2025 - 252/48/2025 - 253/48/2025 - 205/48/2025 - 205/48/2025.

وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ إجراءات سحب وتحريز هذه التشغيلات من الأسواق، مع وقف تداولها نهائيًا، حفاظًا على صحة المواطنين.

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