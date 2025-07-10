أسعار رحلات الخطوط السعودية حتى يناير 2026.. قبل بدء أولى رحلات العمرة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أن الخطوط الجوية السعودية أعلنت تفاصيل أسعار التذاكر الأساسية للرحلات بين القاهرة (CAI)، وجدة (JED)، والمدينة المنورة (MED)، والممتدة خلال فترة محددة من 10 يوليو 2025 حتى 21 يناير 2026، وفق جدول يوضح قيمة التذاكر حسب رقم الرحلة وتاريخ السفر.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن الأسعار جاءت كما يلي:

الأسعار الأساسية للرحلات:

القاهرة – جدة – القاهرة (CAIJEDCAI) و حبشة – جدة – حبشة (HBEJEDHBE)

جميع الرحلات: 11,000 جنيهًا.

رحلتا SV319 وSV381 يوم السبت فقط: 13,300 جنيهًا.

رحلتا SV319 وSV381 باقي الأيام: 12,800 جنيهًا.

الرحلة SV391: 12,300 جنيهًا.

القاهرة – المدينة – جدة – القاهرة (CAIMEDJEDCAI)

الرحلة SV318 أيام الأربعاء والخميس: 15,000 جنيهًا.

الرحلات SV318 وSV390 (عدا SV318 أيام الأربعاء والخميس): 12,000 جنيهًا.

الرحلة SV380: 11,000 جنيهًا.

شروط الحجز:

فترة السفر: تبدأ من 10 يوليو 2025

تاريخ العودة: قبل 21 يناير 2026

الأسعار المعروضة لا تشمل الضرائب

كما بين عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار الخطوط السعودية، جاءت كما يلي:

خط السير: القاهرة – جدة – القاهرة

جميع الرحلات: 11,000 جنيهًا.

رحلتا SV319 وSV381 يوم السبت فقط: 13,500 جنيهًا.

نفس الرحلتين في باقي الأيام عدا السبت: 12,500 جنيهًا.

خط السير: القاهرة – جدة – المدينة – القاهرة

الرحلة SV391 (جميع الأيام): 12,300 جنيهًا.

الرحلة SV318 (أيام الأربعاء والخميس): 15,000 جنيهًا.

الرحلتان SV318 وSV390 (باقي الأيام ما عدا SV318 الأربعاء والخميس): 12,000 جنيهًا.

خط السير: القاهرة – المدينة – جدة – القاهرة

الرحلة SV380 (جميع الأيام): 11,000 جنيهًا.

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