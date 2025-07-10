رئيس هيئة الدواء: مصر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز دوائي إقليمي

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بمقر الهيئة، الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، في أول زيارة رسمية لها إلى الهيئة، يرافقها الدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر.

شهد اللقاء استعراضًا موسعًا لأوجه التعاون الحالية والمستقبلية، وخاصة في مجالات مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتعزيز جودة ورقابة المستحضرات الدوائية، وبناء القدرات الفنية والتنظيمية للهيئة.

كما أبرز اللقاء ما يتمتع به القطاع الدوائي المصري من بنية رقابية وصناعية متطورة تعد من بين الأبرز على مستوى الإقليم.

وفي كلمته، أكد الدكتور علي الغمراوي أن العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين هيئة الدواء المصرية ومنظمة الصحة العالمية تمثل دعامة أساسية لتطوير نظم الرقابة الدوائية، مشيدًا بالدعم الفني والمؤسسي الذي قدمه مكتب المنظمة في القاهرة خلال السنوات الماضية، ومعتبرًا أن الزيارة تمثل محطة مهمة نحو تدشين شراكات مستدامة لخدمة الأمن الصحي والدوائي في المنطقة.

من جانبها، أعربت الدكتورة حنان بلخي عن اعتزاز المنظمة بالشراكة القوية مع الهيئة، مشيدة بجهودها المتميزة في مجال مكافحة الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، وتهنئة مصر على كونها أول دولة إفريقية تصل للمستوى الثالث من النضج الرقابي في تنظيم الأدوية واللقاحات كدولة منتجة.

وأضافت: "نتطلع إلى استمرار التعاون لتحقيق المستوى الرابع، وحصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية ضمن قائمة السلطات الرقابية المعترف بها (WLA)."

كما أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر، على أهمية التجربة المصرية في تطوير الأنظمة الرقابية الدوائية، داعيًا إلى الاستفادة منها كنموذج يحتذى به لتعزيز النظم الدوائية على مستوى دول المنطقة.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في التنسيق الفني وتوسيع آفاق التعاون في مختلف مجالات التصنيع والرقابة الدوائية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وتحسين جودة الخدمات الدوائية محليًا وإقليميًا.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية من خلال هذا اللقاء التزامها المتواصل بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التنظيم الدوائي، دعمًا لرؤية الدولة المصرية في ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية وخدمة الأمن الصحي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

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