ارتفاع الرطوبة واضطراب الملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الخميس، إلى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو، على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان لها: تشهد البلاد طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

كما يشهد الطقس ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

وتوقعت الهيئة وجود شبورة مائية من 8:4 صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً يومي الخميس 10 يوليو والجمعة 11 يوليو على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.

ويسود اضطراب الملاحة البحرية اليوم الخميس 10 يوليو على بعض المناطق من سواحل السلوم - مطروح العلمين - الأسكندرية وسرعة الرياح (50:40) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

وتابع البيان: من الجمعة 11 يوليو إلى الثلاثاء 15 يوليو: نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.