الهيئة العليا للوفد توافق على طلب رئيس الحزب بطرح الثقة في نفسه



وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد، على الطلب المُقدم من الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، بشأن طرح الثقة في نفسه، في خطوة غير معتادة داخل الأروقة السياسية للحزب العريق.

وقررت الهيئة العليا، وفقًا لما أُعلن عبر الصفحة الرسمية للحزب، الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة الموافق 25 يوليو الجاري، لمناقشة الطلب المقدم من رئيس الحزب وسُبل اتخاذ القرار المناسب بشأنه، بما يتوافق مع لائحة الحزب الداخلية.

وبموجب اللائحة المنظمة لحزب الوفد، سيتولى الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام للحزب، إدارة شؤون الوفد مؤقتًا لحين انعقاد الجمعية العمومية والفصل في طلب طرح الثقة.

وأكدت الهيئة العليا أن الجمعية العمومية المُزمع عقدها يوم 25 يوليو ستضم الهيئة الوفدية المُحصنة، صاحبة الحق في حسم مصير رئاسة الحزب خلال المرحلة المقبلة.