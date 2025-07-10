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مدبولي: وحدات سكنية جديدة لأصحاب الإيجار القديم بنظام التمليك والإيجار

01:53 ص الخميس 10 يوليو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن صندوق الإسكان الاجتماعي سيطرح وحدات سكنية خاصة بأصحاب الإيجار القديم، وسيتم طرح الوحدات بمختلف أصناف الحيازة بغرض الإيجار أو الإيجار بغرض التملك، أو البيع بالتمويل العقاري.

وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي للحكومة، إلى أن الدولة تسعى لحماية حقوق المستأجرين الأصليين.

وتابع أنه خلال 3 أشهر سيتم فتح منصة خاصة بأصحاب الإيجارات القديمة، للتقديم على الوحدات السكنية التي سيتم طرحها لهم بشكل خاص.

وذكر رئيس الوزراء أن المنصة الجديدة تتيح للحكومة الوقوف على عدد الوحدات السكنية المطلوب تنفيذها، ومدة التنفيذ والمستوى المطلوب تنفيذه.

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