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والدة الملازم نور تكشف تفاصيل مكالمة السيدة انتصار السيسي

01:53 ص الخميس 10 يوليو 2025

السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية

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عبرت سحر السيد، والدة الملازم أول نور، أحد أبطال الحماية المدنية الذين شاركوا في السيطرة على حريق سنترال رمسيس، عن سعادتها البالغة بتلقيها مكالمة هاتفية من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

وقالت سحر السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"،: "كانت مكالمة أسعدتني جدًا وشرف كبير لي، وكان حديثًا من القلب.. حديث أمهات"، مشيدة بشخصية السيدة انتصار التي وصفتها بأنها "راقية وجميلة وطيبة جدًا".

وأضافت أن السيدة انتصار السيسي تحدثت أيضًا مع نجلها الملازم نور، وأكدت له فخرها به وبعمله، مشيرة إلى أن حديثها معه كان نابعًا من إحساس أمومة، وقالت له: "أنا فخورة بيك.. وإنت زي ابني".

وأعربت عن تأثرها الشديد بكلمة بنت الشهيد هشام بركات التي ألقتها مؤخرًا، ووصفتها بأنها كانت "مؤثرة جدًا ومليئة بالمشاعر".

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