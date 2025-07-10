في قمة أفريقيا بلندن.. كجوك يفوز بجائزة أفضل وزير مالية بالقارة السمراء
كجوك خلال كلمته بالقمة:
-مصر بقيادتها وقدراتها واقتصادها "ستظل مدخلاً ومنفذًا هامًا لدول أفريقيا للسوق الأوروبية والآسيوية:
-يجب أن نتحدث دائمًا بصوت واحد داعم لأفريقيا في كل المحافل العالمية من أجل تلبية احتياجاتها التنموية
-نتطلع لتحويل قدراتنا الأفريقية الهائلة إلي فرص استثمارية واعدة تدفع جهود النمو والتنمية
-مصر مركز لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتأمين الطاقة والمنتجات الصناعية.. وركيزة إقليمية للأمن الغذائي بأفريقيا
-الاستثمارات الأجنبية بدأت تتدفق إلى مصر خاصة في الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعة
-الاقتصاد العالمي يشهد تحولات جوهرية.. تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات القارية
-القطاع الخاص الأفريقي لابد أن يلعب دورًا مؤثرًا في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي وأن يقود النشاط الاقتصادى
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