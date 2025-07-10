في قمة أفريقيا بلندن.. كجوك يفوز بجائزة أفضل وزير مالية بالقارة السمراء

كجوك خلال كلمته بالقمة:

-مصر بقيادتها وقدراتها واقتصادها "ستظل مدخلاً ومنفذًا هامًا لدول أفريقيا للسوق الأوروبية والآسيوية:

-يجب أن نتحدث دائمًا بصوت واحد داعم لأفريقيا في كل المحافل العالمية من أجل تلبية احتياجاتها التنموية

-نتطلع لتحويل قدراتنا الأفريقية الهائلة إلي فرص استثمارية واعدة تدفع جهود النمو والتنمية

-مصر مركز لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتأمين الطاقة والمنتجات الصناعية.. وركيزة إقليمية للأمن الغذائي بأفريقيا

-الاستثمارات الأجنبية بدأت تتدفق إلى مصر خاصة في الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعة

-الاقتصاد العالمي يشهد تحولات جوهرية.. تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات القارية

-القطاع الخاص الأفريقي لابد أن يلعب دورًا مؤثرًا في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي وأن يقود النشاط الاقتصادى