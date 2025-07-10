السيدة انتصار السيسي تجري اتصالًا بوالدة الضابط نور أحد المشاركين في إخماد حريق سنترال رمسيس

قالت السيدة انتصار السيسي: تواصلت اليوم تليفونيا مع والدة الملازم أول نور امتياز كامل، أحد الضباط الأبطال الذين شاركوا بكل شجاعة وإخلاص في السيطرة على حريق سنترال رمسيس.

أضافت: خلال حديثي معها، قدمت لها الشكر على بسالة وشجاعة ابنها وزملائه، وأعربت لها عن فخري واعتزازي أنا وكل المصريين بأبنائنا الأوفياء من رجال الشرطة، الذين يضعون أرواحهم على أكفهم لحماية الوطن.

وتابعت: أوجه لهم جميعًا التحية والتقدير، وأدعو الله أن يحفظ مصر برجالها المخلصين.