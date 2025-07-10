أول تعليق من رئيس الوزراء على أنباء بيع سنترال رمسيس

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما تردد بشأن وجود نية لحرق مبنى سنترال رمسيس بهدف تسهيل بيعه، عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا الحديث غير دقيق ولا يستند لأي منطق، متسائلًا: "لو كانت هناك نية حقيقية لبيع المبنى، فهل من المنطقي أن أتسبب في حرقه وأفقد قيمته؟"

وتابع: "الأمر ببساطة لو كنت أنوي البيع، كان من الأجدى نقل السنترال إلى مبنى آخر والاستفادة من الموقع القائم، بدلاً من الإضرار بأصل مهم في قلب العاصمة."