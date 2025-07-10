إعلان

أول تعليق من رئيس الوزراء على أنباء بيع سنترال رمسيس

01:49 ص الخميس 10 يوليو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما تردد بشأن وجود نية لحرق مبنى سنترال رمسيس بهدف تسهيل بيعه، عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا الحديث غير دقيق ولا يستند لأي منطق، متسائلًا: "لو كانت هناك نية حقيقية لبيع المبنى، فهل من المنطقي أن أتسبب في حرقه وأفقد قيمته؟"

وتابع: "الأمر ببساطة لو كنت أنوي البيع، كان من الأجدى نقل السنترال إلى مبنى آخر والاستفادة من الموقع القائم، بدلاً من الإضرار بأصل مهم في قلب العاصمة."

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أناب بيع سنترال رمسيس تعليق مدبولي على بيع سنترال رمسيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

من الصادق؟.. مجدي الجلاد يعلق على أزمة الحبتور والحكومة