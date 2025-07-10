الحكومة: عودة الخدمات المتأثرة بمحيط سنترال رمسيس نتيجة الحريق خلال ساعات



كتبت -داليا الطنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني متحدث الحكومة، إنه تم زيادة المخصصات العامة الحكومية لرفع كفاءة الطرق، وخفض حوادث الطرق في مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خطة من الجهات المعنية، لتحقيق السلامة على الطرق، والتوعية بمخاطر الحوادث، بجانب زيادة المخصصات المالية، مشيرا إلى جهود إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق.

وأوضح أن ترتيب مصر في تصنيف الطرق تقدم لـ المركز الـ 18 عالميا بدلا من المركز الـ 118.

وذكر: حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على زيارة سنترال رمسيس ومتابعة كافة الإجراءات المنفذة لمواجهة الحريق، بصحبة وزير الاتصالات، وتم التعامل مع الحادث وسيتم تجنبه مستقبلا".

وأضاف أن وزارة الاتصالات عملت على تحويل جزء من سنترال رمسيس إلى سنترال آخر بعد نشوب الحريق، ومن ثم إيقاف سنترال رمسيس بالكامل حاليا، معلقا: خلال ساعات ستعود جميع الخدمات المتأثرة الآن في المنطقة المحيطة لسنترال رمسيس.

وأوضح: الدولة نجحت في تأمين اتصالاتها خاصة الأمن السيبراني وإعداد منظومة حديثة للاتصالات، وحريصة على التطوير والتأمين في الطوارئ.

وتابع: لن تقوم الدولة بحرق أصولها لبيعها.. هل من المنطق أن احرق المبنى إذا كنت أريد بيعه؟.