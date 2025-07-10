أحمد موسى: سلسلة فنادق عالمية حصلت على مجمع التحرير لتحويله لفندق عالمي



وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه رد على كافة الشائعات التي ترددت في الفترة الماضية بشفافية وصراحة.

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن الدكتور مصطفى مدبولي كان في منتهى الشفافية والصدق، مشيرًا إلى أن حديثه عن شائعة حرق سنترال رمسيس من أجل بيعه كان بمنتهى القوة والمنطق.

وأوضح أن المحكمة عاقبت الشخص الذي كسر لمبة في قطار أسوان بالسجن 3 سنوات، معتبرًا أن الأمر ليس فيه مزاح لأن اللمبة من المال العام، وأي اعتداء على المال العام يجب أن يُعاقب عليه حتى لا تتكرر هذه السلوكيات.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد وجود خطة واضحة لتقليل الحوادث على الطرق لحماية أرواح المواطنين، خاصة مع مرور 30% من النقل على الطريق الدائري الإقليمي، لافتًا إلى أن السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقانون من الأسباب الرئيسية للحوادث.

وأوضح أن صيانة الطرق تتطلب مليارات من الجنيهات، داعيًا المواطنين إلى عدم إلقاء أي شيء على الطرق والالتزام بالحارة المرورية والسرعة المقررة، خاصة بعد رصد 100 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة فقط.

وتابع أن هناك شائعات وحالات شماتة ممنهجة تجاه ما يحدث في مصر، رغم أن دولًا أخرى تواجه أزمات وحرائق، ومع ذلك لا تلقى نفس ردود الفعل.

وأكد أن مجمع التحرير حصلت عليه سلسلة فنادق عالمية بهدف تحويله إلى فندق عالمي، مشددًا على أن هذا هو الاستثمار الحقيقي وليس بيعًا كما يروج البعض، لافتًا إلى أن أي مشروع أو تحرك يحدث في الوقت الحالي يتم استهدافه بالشائعات والتشكيك.