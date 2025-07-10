مدبولي يرد على شائعات ترشحه لجامعة الدول العربية

رد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تركه رئاسة مجلس الوزراء، لخلافة أحمد أبوالغيط في منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية يتطلب بعض الشروط المعينة، والتي نص عليها ميثاق الجامعة العربية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لا زال لديه عام في مدته بالمنصب.

وأضاف أن هذه الأخبار شائعات، أثيرت بطريقة معينة ولأغراض معينة، معقبًا: «مجرد شائعات تخرج من مصادر غير معروفة ويتم تكرارها ونشرها حتى يظن البعض أنها حقيقة رغم أنها لا تستند لأي أساس منطقي أو واقعي… مش أي كلمة تطلع نرددها ونشيرها».