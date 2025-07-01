محافظ البحر الأحمر يكشف لمصراوي مستجدات حادث غرق "حفار البترول"

كتب - أحمد جمعة:

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الأجهزة المعنية تواصل تكثيف جهودها للبحث عن المفقودين في حادث غرق حفار بترول بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس.

وأضاف حنفي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه في طريقه إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والوقوف على تطورات عمليات البحث ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وتابع المحافظ: "هناك حالات وفيات ومفقودين حتى الآن، لكن لم تصدر بعد أي حصيلة رسمية، في انتظار انتهاء عمليات الانتشال".

وسبق أن قالت وزارة البترول، مساء الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا من شركة "أوسوكو" لإنتاج النفط والغاز بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري Adam Marine 12 بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.

وتوجه وزيرا البترول والعمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث.

وقال مصدر طبي بوزارة الصحة إن توجيهات صدرت برفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات محافظة البحر الأحمر، على خلفية حادث غرق حفار بترول بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس.

كما كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن الدفع بطائرتين تابعتين لشركة خدمات البترول الجوية (PAS) التابعة لوزارة البترول، للتوجه إلى شركة جابكو، للمشاركة في البحث عن مفقودين في حادث غرق الحفار.