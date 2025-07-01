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مصدر بالصحة: طوارئ بالبحر الأحمر بعد حادث غرق "حفار البترول"

11:26 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

مستشفى رأس غارب المركزي

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كتب – أحمد جمعة:
قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة إن توجيهات صدرت برفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات محافظة البحر الأحمر، على خلفية حادث غرق حفار بترول بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم الدفع بنحو 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للمشاركة في عمليات الإنقاذ، ونقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات القريبة.

وأشار إلى أنه جرى استدعاء الأطقم الطبية وتفعيل خطط الطوارئ، استعدادا لاستقبال حالات إصابة حرجة أو متوسطة، مؤكدًا جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحادث.

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