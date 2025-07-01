إرسال طائرتي إنقاذ للبحث عن المفقودين في حادث "حفار البترول الغارق"

كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن الدفع بطائرتين تابعتين لشركة خدمات البترول الجوية (PAS) التابعة لوزارة البترول، للتوجه إلى شركة جابكو، للمشاركة في البحث عن 6 مفقودين في حادث غرق حفار رأس غارب.

وتتواصل حاليًا أعمال البحث والإنقاذ عن المفقودين، تحت إشراف الجهات المختصة، وبمشاركة عدد من اللنشات السريعة ومراكب الدعم البحري التابعة لشركة «جابكو» العاملة في المنطقة.

وشهدت منطقة جبل الزيت شمال محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، حادثًا بحريًا مروعًا، بعد غرق حفار بترول يُدعى "إد مارين 12"، أثناء عملية قطره بواسطة ثلاث وحدات بحرية، لنقله إلى موقع عمل جديد بمنطقة منصة الأشرفي.

وكان على متن الحفار 30 شخصًا من طاقم التشغيل والفنيين، وأثناء الإبحار تعرض للغرق، ما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص، حيث تم العثور على جثمانه، وإنقاذ 6 آخرين، بينهم حالتان في حالة حرجة.

وعقب وقوع الحادث، استغاث برج البحرية بشركة جابكو بترول خليج السويس، بقيادة القبطان محمد السيد عبد الهادي، والقبطان كريم عياد، ومسؤول برج البحرية سيد عبد العزيز، ومحمد نبيه. وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ، وجارٍ تكثيف عمليات البحث عن باقي الطاقم.