كتب- نشأت علي:

قال الدكتور خيرت أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأسر التي ينطبق عليها وصف “المستأجرين الأصليين” وفق نظام الإيجار القديم يبلغ 409,276 أسرة فقط، وهم من تجاوزوا سن الـ60 عامًا في عام 2017، من إجمالي نحو 1.6 مليون أسرة مؤجرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح بركات خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن توزيع هذه الفئة من المستأجرين يتفاوت بين المحافظات، حيث تتركز النسبة الأكبر في: القاهرة: 176,900 أسرة، الدقهلية: 11,300 أسرة، الإسكندرية: 65,021 أسرة، والجيزة: 57,843 أسرة.

وأشار إلى أن هذا التوزيع يعكس التركز السكاني والتاريخ العمراني في المحافظات الكبرى، مؤكدًا أن تصنيف من تجاوزوا سن الستين كمستأجرين أصليين يستند إلى منهجيات إحصائية متبعة دوليًا، وتُعد ممارسة معمولًا بها في العديد من الدول عند التعامل مع نظم الإيجارات الممتدة، بما يحقق التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.

مضيفًا أن الأسر الأخرى، ممن لم يبلغوا هذا السن في ذلك التاريخ، يُصنفون ضمن “الجيل الثاني أو الثالث من المستأجرين”، وذلك بناءً على تحليل عدد من المؤشرات مثل سنة بناء العقار، بيانات رئيس الأسرة، طبيعة العلاقة التوارثية داخل الوحدة السكنية.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز يُعد المصدر الرسمي والرئيسي للبيانات في مصر، ويلعب دورًا محوريًا في دعم صانع القرار من خلال تزويد مؤسسات الدولة ببيانات دقيقة وموثوقة.

موضحًا أن الجهاز يصدر تقارير دورية تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سواء على مستوى سنوي، أو ربع سنوي، أو خماسي، في إطار استراتيجية متكاملة لبناء قاعدة بيانات وطنية تدعم التخطيط والتنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.