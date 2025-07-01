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وزيرا البترول والعمل يتوجهان لموقع حادث غرق حفار خليج السويس

10:53 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

حادث غرق حفار

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كتب - محمد صلاح:
تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ قليل بلاغًا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.

وفي ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه وزيرا البترول والثروة المعدنية، والعمل، على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيًا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث.

وتتابع وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة، وستوافيكم بالمستجدات أولا بأول.

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