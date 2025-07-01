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الأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق شرق القاهرة

10:35 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

أرشيفية

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كتب – محمد شاكر:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا بشأن الحالة الجوية اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء نص البيان كالتالي: في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، فإن آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية يشير إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شرق القاهرة.

ولفت البيان إلى استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا على مناطق من (الدقهلية - الشرقية - مدن القناة - شمال سيناء) على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

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