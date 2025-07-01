بعد توجيهات الرئيس بعلاجه.. إجراء عملية الرباط الصليبي لإمام مسجد

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، نجاح إجراء عملية الرباط الصليبي للمواطن أحمد إبراهيم محمد بركات، إمام المسجد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج حالته.

كان مستشفى الدعاة تابع حالة الإمام باهتمام بالغ، تحت إشراف مباشر من اللواء طبيب ياسر حسن، رئيس مجلس الإدارة، حيث أُجريت الفحوصات اللازمة التي بيّنت وجود قطع قديم في الرباط الصليبي، وعلى الفور تقرر التدخل الجراحي الذي تكلل بالنجاح بفضل جهود الفريق الطبي المتخصص.

وتعود بداية القصة إلى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية، حين لاحظ الرئيس السيسي إصابة الإمام أثناء وقوفه لتحية فخامته، فوجه على الفور أحد أعضاء مكتبه باتخاذ الإجراءات الضرورية لعلاجه.

وفي استجابة سريعة، تواصل ديوان رئاسة الجمهورية مع الإمام، وبدأ مستشفى الدعاة منذ صباح الثلاثاء 10 يونيو 2025 في إجراءات الكشف الطبي، بإشراف استشاري العظام، وأُجريت له الأشعة التي أكدت حاجته إلى الجراحة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه اللفتة الإنسانية الكريمة من الرئيس السيسي تعبّر عن اهتمام القيادة السياسية بكافة المواطنين، وتُجسد قيم الرحمة والتكافل، والحرص على تقديم الرعاية لأبناء الوطن، لا سيّما العاملين في المنظومة الدعوية.

من جانبه، تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الإنسانية الرفيعة، التي تعكس دعم الدولة لأبنائها في كل موقع، وحرصها على رعايتهم على الوجه الأكمل.