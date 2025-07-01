أحمد موسى يهاجم الحكومة: "سقطت في امتحان الإيجار القديم"

كتبت -داليا الظنيني:

انتقد الإعلامي أحمد موسى أداء الحكومة فيما يخص قانون الإيجار القديم، مشيدًا في الوقت ذاته بقرار مجلس النواب تأجيل مناقشة تعديلات القانون.

وأكد موسى أن قرار البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، كان صائبًا ويصب في صالح الدولة والمجلس والشعب.

وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، ربط موسى بين الوضع الحالي وذكرى 12 عامًا مضت، مبينا أن الجميع كان ينتظر كلمة من القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، واليوم، ينتظر الجميع حلًا وتدخلًا من الرئيس السيسي شخصيًا لأزمة صدرتها الحكومة، وهي قانون الإيجار القديم.

وأوضح موسى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون وتعديلات "لا تؤدي إلا إلى غضب وأزمة"، مشيرًا إلى التناقض في المقترحات التي بدأت بالحديث عن رفع القيمة الإيجارية دون طرد، ثم تحولت إلى تعديلات تتضمن طرد المستأجرين بعد 5 سنوات ثم 7 سنوات.

وانتقد موسى عدم امتلاك الحكومة لأي معلومات أو بيانات أو إحصائيات دقيقة، متسائلًا: "رايحة البرلمان يالا يا مستأجرين امشوا، ومفيش احترام لملايين المصريين اللي عاوزين يمشوهم".

وذكر أن الحكومة لم تقدم أي معلومات عن الشقق الجاهزة للمستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم، أو قطع الأراضي المتاحة، أو التمويل اللازم لبناء مثل هذه المشروعات السكنية.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الحكومة "سقطت في امتحان البرلمان اليوم" فيما وصفه بقانون هو الأهم والأقوى، مشيدًا بقوة ووضوح كلمة رئيس مجلس النواب التاريخية، بينما وصف صورة الحكومة بأنها ليست جيدة.

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