قناة النهار تعلن: ميدو يعود إلى الشاشة ببرنامج "أوضة اللبس"

كتب- محمد شاكر:

أعلنت "شبكة تليفزيون النهار"، في بيان مساء الثلاثاء، عن عودة الكابتن أحمد حسام ميدو إلى شاشتها ببرنامجه الشهير "أوضة اللبس"، والذي سيبدأ عرضه قريبًا عقب الانتهاء من التجهيزات الفنية والتحريرية التي بدأت بالفعل.

وقال علاء الكحكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "النهار": "بوجود كابتن أحمد حسام، تتأكد المكانة التنافسية الكبيرة لقنواتنا، التي أصبحت تضم نخبة متميزة من نجوم الإعلام في مجالات متنوعة. ونحن نعتبره أحد أبناء النهار وألمع الأسماء على شاشتها، وقد حقق نجاحًا كبيرًا معنا من خلال برنامج (أوضة اللبس)، ونثق أنه سيقدم ما هو أنجح في عودته الجديدة، فأسلوبه الخاص، وشخصيته الجريئة، وأفكاره المختلفة، تقوده دومًا إلى السعي نحو التفوق".

وأضاف: "مع انطلاق البرنامج، ندخل مرحلة جديدة ومهمة في خطة تطوير برامجنا الرياضية، التي بدأت بانضمام نخبة من خبراء التحليل ونجوم الكرة المصرية الكبار، مثل جمال عبد الحميد، وهاني رمزي، وطارق يحيى، وضياء السيد، وأحمد بلال، إلى جانب فريق من النقاد والصحفيين المتخصصين، وجميعهم أسماء كبيرة ومحترمة".

من جانبه، كشف محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، أن برنامج "أوضة اللبس" في نسخته الجديدة سيُعرض على الهواء ثلاثة أيام أسبوعيًا، مضيفًا: "البرنامج سيكون مختلفًا تمامًا عن الصيغ السائدة في البرامج الرياضية، سواء من حيث الشكل والفورمات، أو من حيث نوعية المحتوى المقدم، حيث سيجد المشاهدون فقرات وأساليب عرض ومعالجة تُطرح لأول مرة".

وتابع: "من خلال مناقشاتنا مع كابتن ميدو والأفكار التي طرحها هو وفريق التحرير، وجدنا توافقًا كاملًا ورغبة مشتركة في تقديم محتوى يليق بما يجب أن تكون عليه الكرة المصرية، ونعتبر هذا البرنامج خطوة جادة ومهمة نحو وضع الكرة المصرية – بجماهيرها، وأنديتها، وإعلامها، وإدارتها، وفكرها، وصناعتها – في المكانة التي تستحقها وسط منافسة إقليمية شرسة وتطور عالمي متسارع. ونتمنى أن يكون انطلاقة حقيقية نحو الأمام".