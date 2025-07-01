كتبت - داليا الظنيني:

أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، أن الارتفاع الأخير في أسعار بعض السلع ليس له أي صلة بالتعديلات التشريعية الجديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح الزيات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق العدالة الضريبية، وليس لها تأثير مباشر على حركة الأسعار في السوق.

وأشار الزيات إلى أن التخوفات التي قد تنتاب المجتمع الضريبي من التعديلات الجديدة قد تدفع بعض الفئات لاتخاذ مواقف سلبية، مضيفًا أن الزيادة الحالية قد تكون نتيجة لمخاوف أصحاب الاقتصاد غير الرسمي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه "لا يوجد مبرر حقيقي لهذه الارتفاعات".

وشدد رئيس قطاع الفحص على أن هذه التعديلات لا تفرض ضرائب جديدة على المواطن، بل تعمل على إعادة تسعير المنتجات بناءً على آليات السوق. وأوضح أن القطاع المعني كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم عُدلت النسبة لتصبح 5% بموجب قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.