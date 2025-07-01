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"تحالف الأحزاب": مواعيد انتخابات الشيوخ نقطة انطلاق نحو سباق انتخابي نزيه

08:21 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

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كتب - عمرو صالح:

أكد تحالف الأحزاب المصرية، أن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 يمثل نقطة انطلاق فعلية نحو سباق انتخابي نزيه ومشرّف لهذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وفي هذا السياق، قلل النائب تيسير مطر، أمين عام التحالف، إن وضوح وضبط الجدول الزمني من الناحية القانونية والدستورية يتيح للأحزاب والمستقلين التفرغ الكامل للعملية الانتخابية في أجواء من الثقة والشفافية، مؤكدًا أن التحالف سيواصل جهوده لدعم أفضل المرشحين القادرين على خدمة الوطن والمواطنين.

من جانبه، قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر ورئيس القطاع الإعلامي لتحالف الأحزاب المصرية، إن إعلان الجدول الزمني في هذا التوقيت كان خطوة متوقعة نتيجة استعدادات الأحزاب المبكرة، وهو ما ساعد على خلق مناخ عام إيجابي وتحفيزي، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف التوعية الإعلامية للناخبين وتعريفهم بحقوقهم وسبل الاختيار الحر.

وأضاف بركات أن هذه الأجواء تعكس التزام الدولة المصرية بتكريس المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الحزبية والشعبية بما يليق بصورة مصر الحديثة.

واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن التوقيتات المعلنة تمنح الجميع فرصة تنظيم الصفوف، وإعداد برامج انتخابية حقيقية تراعي أولويات المواطن وتلبي طموحات المجتمع.

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