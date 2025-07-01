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"الحرية المصري": جاهزون لخوض انتخابات الشيوخ على غالبية المقاعد

07:54 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

حزب الحرية المصري

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كتب- نشأت علي:
رحب حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بالجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا جاهزيته التامة لخوض هذا الاستحقاق الدستوري، سواء عبر القائمة الوطنية الموحدة أو على المقاعد الفردية.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، إن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل محطة محورية في استكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية وتعزيز دور السلطة التشريعية، مشددًا على أهمية المشاركة السياسية الفاعلة وتقديم نماذج وطنية قادرة على خدمة المواطن المصري.

وأكد في بيان، أن الحزب انتهى من مشاوراته التنظيمية لاختيار مرشحيه للدوائر الفردية، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا يعكس أولويات الشارع المصري، مشيرًا إلى أن استعداداته الانتخابية تتضمن خطة عمل تنظيمية ولوجستية، وبرنامجًا انتخابيًا يعكس مبادئه ورؤيته الوطنية.

وأوضح "محمود" أن الحزب حريص على خوض الانتخابات ضمن تحالف القائمة الوطنية الموحدة، إيمانًا بضرورة العمل المشترك وتوحيد الصف الوطني في مواجهة التحديات، داعيًا إلى أن تُجرى الانتخابات في أجواء نزيهة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

واختتم رئيس الحزب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع القوى السياسية الالتزام بالمسؤولية الوطنية والتنافس الشريف الذي يليق بمكانة مصر وشعبها.

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حزب الحرية المصري انتخابات الشيوخ ممدوح محمد محمود
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