كتب- نشأت علي:

وجّه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الشكر لوزير الشباب والرياضة على سرعة استجابته وإرسال مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظات الوزارة بشأن مشروع قانون الرياضة، الذي أدخلت لجنة الشباب والرياضة بالمجلس تعديلات عليه في اجتماعها الأخير.

وأكد رئيس المجلس أن المذكرة التي أرسلتها الوزارة كشفت عن أن المشروع الجديد يتضمن استحداث كيان جديد تحت مسمى "الجهاز الوطني للرياضة"، مشيرًا إلى ضرورة توضيح الفروق في الاختصاصات بين هذا الجهاز الجديد، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه في عام 2022.

وتساءل جبالي عن جدوى وجود هذا الجهاز الجديد في ظل التشابك المحتمل في الاختصاصات، مطالبًا بإحالة المذكرة إلى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس لمناقشتها بالتفصيل.

من جانبه، أوضح وزير الشئون النيابية أن وزير الشباب والرياضة سيشارك في اجتماعات لجنة الشباب للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بمشروع القانون، مؤكدًا أن القانون يجب أن يتضمن فصلًا واضحًا بين الاختصاصات، وإذا تبيّن وجود تعارض في الصلاحيات، فسيتم إعادة النظر في مدى الحاجة الفعلية لوجود الجهاز الجديد.