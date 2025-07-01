كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، تضامنه مع تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وفق مشروع قانون الإيجار القديم.

وقال "جمعة"، عبر حسابه على فيسبوك: الأصل في الإجارة أنها على التأقيت لا التأبيد، وإن كانت هناك بعض التخوفات فإن الحكومة تعهدت بالعمل على حلها وإزالتها، ثم إن هناك جوانب إيجابية أخرى تترتب على تحرير العلاقة، فمثلًا هناك ولو قلة تحتفظ بالسكن لمجرد أنه بقيمة زهيدة حتى في حالة وجود سكن آخر، ويمكن أن تفكر جادة في الاستغناء عنه حين يكون بقيمته السوقية، لينتفع به من هو في حاجة حقيقية إليه.

وأضاف وزير الأوقاف السابق: هناك ما يشبه الصراع إن لم يكن صراعًا حقيقيًا بين بعض الملاك والمستأجرين، حيث لا يريد المالك أو لا يملك القدرة على صيانة عقار لا يجني منه ما يقوم بعمل هذه الصيانة، بل ربما حاول بعض الملاك الحصول على قرار إزالة ما أمكنه ذلك ليتخلص من المستأجرين بنظام الإيجار القديم، فلا شك أن تحرير العلاقة سيقضي على كثير من المشكلات، مع قيام الدولة ممثلة في الحكومة بالعمل من الآن على توفير البدائل لإزالة التخوفات.

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