مصدر بالأوقاف: ندرس غلق ضريح الحسين خلال هذه الفترة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



كشف مصدر بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تدرس غلق ضريح سيدنا الحسين أمام الزائرين خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، بسبب الزحام الذي يشهده المسجد خلال هذه الفترة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن ضريح سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنها، يشهد في هذه الفترة من كل عام ازدحاما شديدا، ولذلك كانت تحرص إدارة المسجد على غلقه لعدم التدافع وحرصا على أرواح وسلامة الزائرين، تزامنا مع ذكرى عاشوراء.

ونوه المصدر، إلى أنه حال غلق الضريح أمام المترددين سيتم إعلان ذلك لكل زوار المسجد، خاصة أن المسجد يتردد عليه الآلاف من داخل وخارج مصر.

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