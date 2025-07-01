تحول مفاجئ في الطقس.. سحب ركامية وأمطار ونشاط رياح مثيرة للأتربة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من شرق القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد، في تنويه قبل قليل، إن الرياح تنشط على بعض المناطق قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة، إلى أن من المتوقع أن تتجه السحب الممطرة إلى مناطق من مدن القناة مع تقدم الوقت.

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