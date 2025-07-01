اعتراضات برلمانية على بيان وزيرة التنمية المحلية بشأن الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراض على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية، بشأن الأراضي المتوافرة لإقامة مساكن بديلة للمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم.

جاء ذلك بعدما طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن الأماكن المتاحة لتوفير مساكن بديلة للمستأحرين.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه تم تسليم بيان إلى مجلس النواب، بشأن الأراضي المتاحة لدى المحافظات، والتي من المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

من جانبها أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك أراضي في المحافظات، وبينها الأراضي المستردة، وكذلك هناك أراضي ولاية الإصلاح الزراعي وجزء منها داخل الحيز العمراني من الممكن البناء عليها.

وأكدت الوزيرة أيضا أن هناك أراضي ولاية وزارة الأوقاف، وأراضي أخرى ولاية المحافظات.